Українські філателісти вперше за 30 років вибороли номінацію на Гран-прі в Афінах

В Афінах завершилася знакова для колекціонерів з усієї Європи філателістична виставка NOTOS 2021. Це одна з перших подій для колекціонерів, спочатку пандемії, яка проходила оффлайн.

На виставці було представлено близько 500 колекцій з усього світу, а п'ять із них презентували українці. Один з них - одесит Дмитро Френкель - отримав оцінку журі в 96 балів із 100 і був номінований на Гран-прі, де вибирали кращих з кращих.

Вперше за 30 років українська філателія отримала таке визнання в Європі. Дмитро Френкель посів друге місце і був номінований на Гран-прі виставки з колекцією "Марки мита при закордонному обміні РРФСР і СРСР 1922-1938".

Зазначимо, що колекція одесита набрала сім голосів при голосуванні на Гран-прі, в той час як за володаря Гран-прі представника Туреччини Джозефа Хакмі проголосували 8 членів журі, а за бронзового призера віддали свої голоси три експерти.

Про захоплення філателією Дмитро Френкель розповідає як про улюблене хобі, яке з ним все життя.

"Я захопився філателією ще з дитинства, це хобі відкрив для мене батько. У радянський час він колекціонував, але на дилетантському рівні, збирав колекції непрофесійно. Мій батько просто купував колекції, коли їздив по СРСР і обмінював, продавав щось та збирав так свою колекцію. Я почав збирати марки з 1984 року. І теж дуже сильно захопився цим. В 1990 році купили велику колекцію у одесита Ігоря Морозова і моя колекція стала знаковою. Водночас, у 90-х роках моє захоплення марками відійшло на другий план. До розвитку колекції я повернувся в 2002 році, коли перший раз взяв участь у національній українській виставці, яка проходила в Одесі. Сьогодні у мене, наприклад, є три колекції в різних класах, які мають найвищу нагороду - відзначені Великою золотою медаллю на всесвітніх виставках. Такого немає ні у кого на території СНД", - пояснює одесит.

Також були відзначені й інші українські філателісти: одесит Павло Ганіченко з колекцією "Золотий стандарт" на поштових відправленнях 1923-1934" отримав Позолочену медаль; дніпрянин Віталій Малов з колекцією "СРСР 1939-1941, поштові послуги на приєднаних західних мед ; а киянин Сергій Черних за колекцію "Україна 1918. Наддруки "тризуб", на марках Російської імперії" був відзначений Золотою медаллю.

"Безумовно, ми намагаємося, щоб якомога більше колекцій було присвячено Україні. Ми пишаємося нашими досягненнями і що цього року вперше за 30 років вдалося здобути такі високі нагороди. Щороку в Україні Асоціація філателістів організовує н≥аціональні виставки, це є своєрідним відбором для участі у міжнародних виставках У 2022 році заплановано дві такі виставки: з 25 по 29 травня у Києві (Хрещатик, 22) та з 29 вересня по 2 жовтня у Полтаві Запрошуємо всіх бажаючих відвідати наші виставки та долучиться до філателії. ", – резюмує Дмитро Френкель.