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Український депутат привітав людей з Новим роком на тлі Путіна

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Одеса, Понеділок 03 січня 2022 14:14
Український депутат привітав людей з Новим роком на тлі Путіна Одеський депутат скандально привітав українців з Новим роком (kremlin.ru)
Автор: Людмила Жукова

Депутат Болградської районної ради Одеської області Віталій Градинар вирішив привітати українців з Новим роком 31 грудня. Але зробив він це дуже скандально. Він сфотографувався на тлі телеекрану з Володимиром Путіним.

Знімок опублікований 31 Грудня на Facebook-сторінці депутат.

"З наступаючим друзі!!! Всім нам миру і благополуччя!!!"- підписав депутат фото.

Український депутат привітав людей з Новим роком на тлі ПутінаДепутат привітав українців з Новим роком на тлі телеекрану з Путіним (фото: Facebook / Віталій Градинар)

Як пише видання "Одеський кур'єр", у 2020 році Віталій Градинар був обраний депутатом Болградської районної ради в Одеській області від Партії "ОПЗЖ" - ставши одним з 15 членів найчисленнішої фракції районної ради.

До цього він в 2015-2020 рр.також був депутатом Болградської районної ради в колишньому форматі старого Болградського району, куди був обраний від "Опоблоку", але після розколу останнього в 2019 році перейшов у фракцію "ОПЗЖ".

Судячи з його аккаунту, депутат любить фотографуватися з кумом Путіна Віктором Медведчуком, називає нецензурними словами тих, хто мітингує проти Медведчука, а також репостить інтерв'ю Медведчука пропагандистському телеканалу "Раша Тудей".

Крім того депутат висловив жаль про те, що в Україні не використовували російську вакцину від коронавірусу.

Як ми писали раніше, США назвали умову, за якої Росія не вторгнеться в Україну.

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