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Коронавірус - фейк: футболіст збірної України зробив дурну заяву

STYLERЖиття    19.03.2020 - 11:35
Коронавірус - фейк: футболіст збірної України зробив дурну заяву
Олександр Алієв (фото: Wikimedia)

Олександр Алієв не вірить, що люди помирають від коронавірусу

Коронавірус в Україні та світі - фейк. Таку нерозумну заяву зробив Олександр Алієв у своєму Instagram. Колишній футболіст київського "Динамо" і збірної України записав відео, на якому він прогулюється столичним парком і висловлює думку щодо пандемії COVID-19.

"Що скажете стосовно цього коронавірусу?.. Пройшовся я сьогодні трохи по Оболоні. Машин, звичайно, безліч. У метро спускався - все закрито. Але вдома неможливо сидіти - погода чудова. Чесно, я в це не вірю. А ви як думаєте?" - говорить Алієв.

Потім він додав, що "на вулиці народу сила-силенна: людей багато, діточок дуже багато, погода гарна".

"Тому, думаю, все це фейки. Кому потрібен цей коронавірус і хто це все запустив?.. Чув, що сьогодні 368 людей в Італії померло. Але я думаю, що це все фейк", - додав скандальний спортсмен.

Наприкінці своїх роздумів Алієв закликав українців "берегти себе".

"Будьте здоровими", - резюмував він.

Олександр Алієв поділився роздумами про коронавірус

Раніше відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський підірвав мережу гнівним постом про коронавірус.

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