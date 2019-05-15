Український чемпіон світу розстріляв мотоцикліста: несподіваний поворот

Колаж РБК-Україна

Справа про вбивство байкера спортсменом обросла новими подробицями

Колишній чемпіон світу з сумо Дмитро Слепченко розстріляв мотоцикліста в травні 2017 року, після чого був поміщений в психіатричну лікарню. Про нові подробиці у справі поінформував В'ячеслав Аброськін в соцмережі Facebook.

Після шокуючого вбивства суд Києва прийняв рішення помістити Слепченка в міську психоневрологічну лікарню закритого типу. Але, незважаючи на це, він вільно пересувався на авто Лексус LX, який був зареєстрований на ім'я його співмешканки. Більш того, затримали його в Глевасі під час перегляду фільму в кінотеатрі.

Фото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"На даний момент у слідства Нацполіції дуже багато запитань як до Слепченко Дмитра, який скоїв втечу із спеціалізованого лікувального закладу закритого типу, так і до керівництва самого закладу, яке, наскільки нам відомо, сприяло цьому неодноразово", - зазначено в повідомленні.

Скриншот: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

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