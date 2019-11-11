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Український бізнесмен відрізав світло і газ солісту Іванушек International

STYLERЖиття    11.11.2019 - 11:07
Український бізнесмен відрізав світло і газ солісту Іванушек International
Яків Грибов позбавив тепла і світла Кирила Туриченко (фото: facebook.com/KirillTurichenko)

Кирило Туриченко з групи Иванушки International став "жертвою" дій Якова Грибова

Соліст групи Иванушки International Кирило Туриченко залишився без доступу до електропостачання та опалення. Все через те, що в підмосковному котеджному селищі Клоково, де крім українського співака проживає ще й бізнесмен з України, горілчаний магнат Яків Грибов, другий вирішив побудувати дорогу до свого будинку. Через це мешканці селища найближчим часом повинні виживати без каналізації, опалення та води.

"Бізнесмен вирішив побудувати дорогу до свого будинку. А всі комунікації, які через його ділянку йшли до сусідніх будинків, відрубав", - пише Life.

Український бізнесмен відрізав світло і газ солісту Іванушек International

Кирило Туриченко (фото: instagram.com/kirillturichenko)

Втім, люди мають намір звернутися в суд. Сам же Кирило Туриченко зараз разом зі своєю групою, в якій він співає з 2013 року, їздить по різних містах Росії з концертами. У телефонному коментарі журналістам Кирило зізнався, що вважає цю ситуацію "шоковою".

Український бізнесмен відрізав світло і газ солісту Іванушек International

Кирило Туриченко (фото: instagram.com/kirillturichenko)

"Нічого подібного раніше зі мною не траплялося", - сказав 36-річний співак.

До речі, юридично Грибов має право будувати дорогу до свого котеджу, оскільки земля належить йому. І йому, судячи з усього, плювати, що при попередньому власника будинку на цій території були прокладені комунікації, які, за словами росіян, "неможливо провести в іншому місці".

Горілчаний магнат виживає соліста гурту "иванушки" з елітного селища в Підмосков'ї

Горілчаний магнат виживає соліста гурту "иванушки" з елітного селища в Підмосков'ї Горілчаний магнат, співвласник українського холдингу Nemiroff Яків Грибов залишив своїх сусідів в елітному підмосковному селищі без опалення та води. Серед постраждалих — соліст групи "Іванушки" Кирило Туриченко. Бізнесмен вирішив побудувати дорогу до свого будинку. А всі комунікації, які через його ділянку йшли до сусідніх будинків, відрубав.

Опубліковано LIFE.ru Неділя, 10 листопада 2019 р.

Український бізнесмен відрізав світло і газ солістові Іванушек International

Додамо, що Кирило Туриченко народився в Одесі. Виступав на фестивалях "Таврійські ігри" і "Нова хвиля", брав участь у шоу "Голос країни" на 1+1 та "Останній герой" на ICTV. В квітні 2013-го став учасником Іванушек International, замінивши Олега Яковлєва, який розпочав сольну кар'єру.

Український бізнесмен відрізав світло і газ солісту Іванушек International

Кирило Туриченко (фото: instagram.com/kirillturichenko)

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