Українським вчителям приготували неприємний сюрприз: це стосується зарплат

Українські вчителі не отримають надбавку до зарплати. Освітній комітет пропонував бюджетного комітету Верховної Ради збільшити видатки на зарплати на 5, 1 мільярда гривень, але це пропозицію відхилили. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат від партії "Голос" Ірина Совсун.

Підвищення зарплат повинні були відчути на собі вихователі в дитячих садах і молоді педагоги.

"Ці гроші мали скеровуватись у першу чергу на підвищення зарплатні найменш захищеним категоріям педагогічних працівників, як-то вихователі дитсадків та молоді вчителі. Також вчора ми почули заяву від профільного міністра про те, що збільшення заробітних плат педагогам має покриватись за рахунок місцевих бюджетів. На жаль, це є свідченням відсутності чіткого і зрозумілого підходу щодо вирішення питання з оплатою праці вчителів у уряду та монобільшості", - повідомила Совсун.

Скріншот поста (facebook.com/inna.sovsun)