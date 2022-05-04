Як українським переселенцям їздити додому з Європи і не втратити особливий статус

Законодавство України і правила ЄС не забороняють повернення українців додому в будь-який час. Однак існують певні процедурні відмінності для зворотного шляху особи, яка отримала статус біженця та особи, яка перебуває під тимчасовим захистом ЄС.

Біженство та тимчасовий захист

Так, вчинення біженцем дій, спрямованих на повернення на територію власної держави, прирівнюється до повернення під її захист. В цьому випадку людина автоматично втрачає статус біженця незалежно від підстав і умов такого повернення.

Особа, що отримала тимчасовий захист ЄС, може в будь-який зручний для неї час і на невстановлений термін повернутися в рідну країну і не втратити цей статус. Така можливість зараз вкрай необхідна для осіб, чиї будинки розташовані на відносно безпечних територіях і є необхідність відвідати сім'ю або родичів похилого віку.

Якщо ви хочете тимчасово поїхати в іншу країну не члена ЄС або зону Шенгену - то ви не втрачаєте пільги, але тільки за умови подальшого повернення.

Однак деякі країни Європейського Союзу на рівні внутрішнього законодавства можуть встановлювати терміни для перебування українців за межами таких країн – захисників до моменту їх повернення без втрати такого статусу. Як правило, цей термін становить 30 днів (наприклад, у Польщі, яка прийняла найбільшу кількість українців).

До речі, в деяких країнах такого обмеження немає взагалі.

Рекомендуємо дізнаватися актуальну інформацію про можливу кількість днів для виїзду в місцевих державних органах, що займаються присвоєнням статусу тимчасового захисту, або у волонтерів, іноді також володіють підтвердженою і перевіреною інформацією з цього питання.

Країни-винятки

Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн не є країнами ЄС, але є країнами Шенгенської зони. Тому українці можуть прибувати в ці країни після перетину Шенгенської зони, але умови тимчасового захисту на їх територіях будуть відрізнятися від прав, гарантованих країнами ЄС.