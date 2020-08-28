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Українським пенсіонерам готують щомісячні доплати: кому пощастить

П'ятниця 28 серпня 2020 15:09
Українським пенсіонерам готують щомісячні доплати: кому пощастить
В Україні пенсіонери отримають доплати (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Проект про доплати пенсіонерам направили на погодження профспілок

Пенсіонерам в Україні планують встановити щомісячні доплати в 2021 році - це стосується громадян у віці 75-80 років.

Такий проект постанови Кабінету міністрів "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році" підготувало Мінсоцполітики, і зараз документ знаходиться на узгодженні профспілок.

На сайті Федерації профспілок закликали українців у разі наявності пропозицій та зауважень направити їх до 1 вересня на електронну адресу Федерації для узагальнення та підготовки відповіді.

Які готують надбавки до пенсії та кому

  • У міністерстві соціальної політики пропонують встановити з 1 березня 2021 року щомісячну компенсаційну виплату до 500 гривень пенсіонерам після досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати 2020 року.
  • При цьому якщо з урахуванням такої виплати розмір пенсії не досягає 2600 гривень громадянам нададуть додаткову доплату до пенсії.
  • Крім того, планують також встановити з 1 липня 2021 року щомісячну компенсаційну виплату до 400 гривень 75-річним пенсіонерам до досягнення 80-річного віку, у яких пенсія не досягає розміру середньої заробітної плати 2020 року.
  • Якщо з урахуванням цієї виплати розмір пенсії не досягає 2500 гривень, їм нададуть додаткову доплату до пенсії.

Нагадаємо, що станом на 1 липня 2020 року середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривні.

Раніше в уряді назвали умову, за якою пенсійний вік для жінок можуть збільшити.

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