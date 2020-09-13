Українським автомобілістам готують сюрприз з реєстрацією нових машин

Кабінет міністрів України попрацював з проєкт постанови про реєстрацію нових авто. Транспортні засоби можна буде зареєструвати прямо в автосалоні.

Даний проєкт спрямований на реєстраційну оптимізацію та вже надійшов на узгодження в уряд з Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Якщо ви купували нове авто в салоні, то знаєте, що машини і раніше можна було там зареєструвати, але це робилося за додаткову плату. За гроші навіть можна було вибрати номерний знак. Тепер послугу реєстрації автосалони офіційних імпортерів і дилерів зможуть надавати офіційно, якщо проєкт буде прийнятий.

Щоб проводити реєстрацію у своєму автосалоні, імпортери і дилери повинні бути зареєстровані в Головному сервісному центрі (ГСЦ) МВС, як суб'єкти господарювання та підписати з ГСЦ МВС договір про співпрацю.

Для цього, тим дилерським центрам, які хочуть взяти участь в експериментальному проєкті, необхідно надіслати заявки в ГСЦ МВС з відповідними документами.

В автосалоні покупці нових машин зможуть відразу отримати реєстраційний номер і техпаспорт на свій придбаний транспортний засіб.

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