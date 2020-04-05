Українських лікарів в Італії зустрічали піснями Руслани: зворушливе відео

Для боротьби з поширенням коронавірусу 2020 в Італію відправили допомагати медичних працівників. І в суботу, 4 квітня медпрацівників зустрічали піснями Руслани. Вони звучали з будівлі бізнес-центру Неаполя. Про це в соціальній мережі Facebook повідомив генеральний консул України Віктор Гамоцький.

"Сьогодні в бізнес-центрі Неаполя на повну потужність лунають пісні Руслани: так італійці дякують Україні за солідарність і гуманітарну допомогу в протидію коронавирусу", - написав консул.

Коронавірус 2020 - Руслана зустрічала українських лікарів піснями (facebook.com/viktor.hamotskyi.9)

До речі, в Італію полетіли інфекціоністи, реаніматологи, хірурги, анестезіологи, ендокринологи, невропатологи та медичні сестри. З українськими фахівцями завжди будуть на зв'язку, щоб перейняти досвід по боротьбі з коронавірусом.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, якщо епідеміологічна ситуація буде стабільною і потреби залучати фахівців до надання медичної допомоги не буде, МОЗ зможе провести їх обсервацію, щоб не було розповсюдження на території України коронавірусу.

Нагадаємо, що експерт поділився невтішним прогнозом про коронавірус.

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