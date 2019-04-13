Українських водіїв чекають нові шалені штрафи: що відомо

Українських водіїв лякають космічними штрафами
В Україні планують істотно збільшити штрафи за непристебнуті ремені в авто під час пересування. Нині покарання за таке порушення ПДР становить три неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (НМДГ), тобто 51 гривню.
Так, 10 квітня під час засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності було розглянуто законопроект про внесення змін до ст. 121 КУпроАП (Порушення правил користування ременями безпеки або мотошоломами), передає Юрліга.
Метою даного законопроекту є зменшення кількості смертей і травматизму на дорогах. Так, чиновники вирішили, що розмір штрафу неймовірно низький порівняно з тяжкістю наслідків, які тягне за собою це порушення ПДР.
Згідно з новим законопроектом штрафувати будуть тепер не на 3 НМДГ, а на 30, що збільшить суму покарання у 10 разів - з 51 до 510 гривень.
До слова, за показниками кількості аварій і смертності в ДТП Україна є одним з лідерів в Європі.
Штрафи в Україні за непристебнутий ремінь в авто збільшать у 10 разів (фото: pixabay.com)
При цьому користувачі мережі розділилися в думках. Деякі вважають, що водії та пасажири за звичкою і далі будуть їздити непристебнутими.
Нагадаємо, в Україні планують ввести покарання за перевезення дітей віком до 12 років без спеціального автокрісла. При цьому штрафи будуть накладати не тільки на водіїв приватних авто.
Раніше ми писали, що в Києві придумали, як боротися з зацеперами - любителями пересуватися на транспортних засобах з їх зовнішнього боку.