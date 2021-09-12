В українських шкільних щоденниках прославляють Леніна і Тіматі: розгорається скандал

Користувачка мережі пише, що жахнулася від змісту щоденника для українських школярів.

"Купила щоденник. Сиджу в аху*", - написала жінка.

У виносках внизу полів для розкладу подаються цікаві факти і розповідь про історичних особистостей і різних селебретіс.

Так, в одній з заміток говориться, що "Володимир Ленін - найбільший пролетарський революціонер і мислитель, продовжувач справи К. Маркса і Ф. Енгельса... учитель і вождь трудящих по всьому світу".

Фото: у щоденнику для українських школярів прославляють Леніна (twitter.com/maria89paselska)

А ось російського репера Тіматі автори щоденника назвали "справжнім хижаком", провівши паралель з Левом - його знаком Зодіаку. Він, на думку авторів, "напористий, заповзятливий", завдяки чому домігся успіху.

Фото: Тіматі в щоденнику поданий як зразок для молодого покоління (twitter.com/maria89paselska)

Про диктора Сталіна написано більш сухо і стримано. Він - "радянський державний, політичний і військовий діяч". Водночас у дописі все-таки згадано про влаштований ним Голодомор в Україні.

Фото: Сталін і Голодомор потрапили на розворот щоденника (twitter.com/maria89paselska)

Ще однією зіркою щоденника стала Лера Массква - об'єктивно - сильно забута російська зірка 2000-х.

Фото: Лера Массква на сторінках щоденника (twitter.com/maria89paselska)