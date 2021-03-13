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Для українських пільговиків затвердили вартість путівки в 2021 році: які суми і для кого саме

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 22:31
Для українських пільговиків затвердили вартість путівки в 2021 році: які суми і для кого саме Для пільговиків затвердили ціни на путівки (фото: pixabay.com)
Автор: Володимир Костирін

В Україні встановили граничну вартість путівок на лікувальні курорти і в санаторії для деяких пільгових категорій громадян у 2021 році.

Про це передали на Facebook-сторінці Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА.

Ліміти вартість путівки (ліжко-дня) за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговикам у поточному році було встановлено міністерством соціальної політики України.

Які саме будуть граничні ціни та для кого:

  • для осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства: 8316,0 (462,0) гривень без ПДВ;
  • для осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку з числа осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства: 25165,0 (719,0) гривень без ПДВ;
  • Для громадян, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку): 6966,0 (387,0) гривень з ПДВ

Відповідний наказ №104 Міністерства соціальної політики від 25.02.2021 був зареєстрований в Міністерстві юстиції 4.03.2021 під №290/35912.

Як повідомлялося, раніше туристи розповіли, як працює страховка для подорожей по Україні, і чому ця послуга незатребувана.

Нагадаємо також, що нещодавно в Мінсоцполітики назвали кількість отримувачів пільг та субсидій в Україні.

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