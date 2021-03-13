Для українських пільговиків затвердили вартість путівки в 2021 році: які суми і для кого саме
В Україні встановили граничну вартість путівок на лікувальні курорти і в санаторії для деяких пільгових категорій громадян у 2021 році.
Про це передали на Facebook-сторінці Департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА.
Ліміти вартість путівки (ліжко-дня) за надання послуг із санаторно-курортного лікування деяким пільговикам у поточному році було встановлено міністерством соціальної політики України.
Які саме будуть граничні ціни та для кого:
- для осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства: 8316,0 (462,0) гривень без ПДВ;
- для осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку з числа осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та осіб з інвалідністю з дитинства: 25165,0 (719,0) гривень без ПДВ;
- Для громадян, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку): 6966,0 (387,0) гривень з ПДВ
Відповідний наказ №104 Міністерства соціальної політики від 25.02.2021 був зареєстрований в Міністерстві юстиції 4.03.2021 під №290/35912.
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