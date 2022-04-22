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Українські зірки записали неймовірно сильний ролик до воїнів ЗСУ: пробирає до мурашок

Українські зірки записали сильне звернення до українських захисників (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Українські зірки записали неймовірно сильний ролик зі зверненням до українських захисників. Вони попросили українських воїнів берегти себе і повернутися додому живими, веди їх чекають матері, дружини, сестри та діти.

Ролик розмістили на своїй сторінці в Instagram Маша Єфросиніна.

У записі відео брали участь: Маша Єфросиніна, Оля Полякова, Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Олена Кравець, Юлія Саніна, Соня Плакидюк і Настя Каменських.

Українські жінки перерахували чоловічі імена і звернулися до них з проханням берегти себе. Вони нагадали, що за них молиться вся Україна, Всі матері, дружини, кохані та сестри.

А також розповіли, що доньки чекають повернення батьків з війни й вже розучують вірші до перемоги. А сини пишаються своїми захисниками та малюють малюнки.

Зірки висловили слова підтримки українським захисникам і відзначили, що вони розуміють, як наші воїни втомилися, скільки їм довелося пережити та побачити страшних речей.

В кінці ролика знамениті жінки України дякують військовим за те, що вони ризикують своїм життям і захищають свою землю, своїх дітей, свою країну і своїх жінок.

"Щовечора кожна українка лягає спати з думками про свого чоловіка, про його друзів і друзів його друзів. Про всіх, хто захищає нас і нашу землю від найбільшого варварського і нищівного нападу у світі ... кожна з нас рахує гудки в трубці, кожна не дозволяє собі плакати та розкисати під час відео зв'язку. Кожна, навіть якщо ніколи не вірила в бога, почала молитися за наших захисників", - написала Маша Єфросиніна.

"Наші захисники! Наші ЗСУ! Ми так вдячні вам за те, що, будучи в самому пеклі, ви захищаєте нашу землю та оберігаєте нас. Пишаємося вами! Віримо в вас! Подумки обіймаємо кожного! Молимося за вас по всій Україні. І дуже чекаємо вашого повернення додому. Живими, здоровими та з перемогою", - додала Настя Каменських.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Каменських з The Black Eyed Peas заспівала антивоєнний гімн і розплакалася.

А також ми писали про те, що Єфросиніна розповіла, як Кіркоров клянчив ролі у Зеленського.

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