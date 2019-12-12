Українські зірки знялися у потужній соціальній рекламі (відео)

Реперка Alyona Alyona, співачки Alina Pash, СТАСІК та інші українські зірки знялися у соціальній рекламі про адопцію безпритульних тварин.

Ролик під назвою "Забий на породу!" покликаний зламати стереотипи про важливість породи й умовної "краси".

"Нам інколи важко не зважати на моду. На жаль, такі "тренди" стосуються і домашніх тварин. Після чергового блокбастеру за їх участі, відбувається вибух попиту на ту чи іншу породу." - каже режисерка відео Тася Плєшивцева.

"Все найцікавіше в культурі відбувається на вулиці. І найкращий гіп-гоп - це любов. Якщо ти любиш вулицю, вибери собі друга там!" - резюмувала вона, закликавши українців "брати безпородну тварину".

Українські зірки знялися у потужній соціальній рекламі

У коментарі до відео Alina Pash звернулася до свого чотирилапого друга, який, на жаль, помер.

"Тяпа, мій друг без породи із дитинства, сподіваюсь, ти це все бачиш із собачого раю і радієш Ми з тобою пережили найкращі роки разом!" - написала співачка.

До слова, дехто з юзерів лишився не дуже задоволеним соціальним відеороликом.

"Все круто, порода для дружби дійсно не має значення. Але один пес тягне по асфальту скейтбордиста на ошийнику, що може закінчитись травмами, інший - їсть морозиво, що теж не є гуд для собаки", - написала Ольга Кирилюк.

Додамо, що 10 грудня у всьому світі відзначали міжнародне екологічне свято День прав тварин, спрямоване на визнання і захист прав тварин.