Єфросиніна, Білик і Андре Тан відвели дітей у 1 клас: дивимося на фото, як це було

Українські зіркові батьки сьогодні, 1 вересня, повели своїх дітлахів до школи. Хтось пішов до першого класу, для когось це вже звичний ритуал першого дня осені. Важливо те, що в День знань селебретіс, як і всі батьки України пишаються своїми чадами, які йдуть за великою справою - здобувати знання, вчитися мудрості і дружити.

Як це було - дивіться в нашому матеріалі нижче.

Оля Цибульська віддала 6-річного синочка Нестора до 1-го класу. На фото співачка з малюком радіють святу першого дзвоника.

"Перший раз у перший клас. Наша любов! Синочок! Хай світ відкривається для тебе і дивує своїми можливостями. Ти можеш все", - підписала кадри Оля.

А от багатодітні батьки Аlyosha і Тарас Тополя відправили старшого сина 8-річного Романа вже до третього класу, 5-річний Марк перейшов до випускної групи садочка, а молодшенькій Марійці у серпні виповнився лише рік.

"Вітаю усіх з початком навчального року! Сподіваюсь, він буде таки в школі, а не вдома... Най у всіх діток і вчителів буде натхнення і задоволення від навчання і суспільства, в якому вони отримують новий досвід!" - підписала фото з чоловіком і дітками Олена Кучер (справжнє ім'я співачки).

"1 вересня!" - лаконічно описав святковий кадр Олексій Потапенко, він же ПТП, він же Потап.

На фото він позує зі своїм вже таким дорослим сином Андрієм, якому у вересні виповниться 13 років.

Маша Єфросиніна з чоловіком відвела синочка Сашка, якому у серпні виповнилося 7 років, у перший клас. Зірка пише, що це вартувало їй немало нервів.

"Наш з Тимуром Хромаєвим другий перший клас (доньці Нані вже 17 років. - Ред.)! Почуття гостріше і усвідомленіше! Сльози переходять в істеричний сміх і назад! Нерви ні до біса! Вранці виявила, що піджак синові не відпарила, штани не підшила, змінку не зібрал. У три нових пари туфель не вліз - жодного разу взув, а вже маленькі… Тимур ірже, Саню хвилює, коли його вже заберуть!" - підписала фото і відео телеведуча.

Холостячка Ксенія Мішина також похвалилася фото синочка Платона (у жовтні хлопчикові виповниться 9 років) у білій сорочці і з букетом для вчительки.

Актриса у своєму дописі зазначила, що 1 вересня як для неї, так і для сина не надто радісний день.

"Як написала сьогодні моя подруга: "дорогі, зі святом вас... або з початком жерсті". У мого сина також двояке враження від 1 вересня, у мене відповідно теж... Але згадуючи свої шкільні роки, я відчуваю дуже приємні відчуття і мурашки", - підписала кадри Ксенія.

Ірина Білик похвалилася фото синочка Табріза Аслана, який попри свій юний вік вже став школярем.

"Всіх діточок з першим днем осені - 1 вересня", - підписала кадр з улюбленим першокласником співачка.

Хлопчикові, народженому сурогатною матір'ю від екс-чоловіка артистки Аслана Ахмадова, виповниться шість років лише у грудні.

Хореограф Ілона Гвоздьова з чоловіком теж провели 6-річну донечку Валерію (або Рію) до першого класу.

"Вітаю всіх з 1 вересня. Не віриться досі, що це маля вже школярка. Дай Бог в добру путь, моя мила, а ми будемо споглядати і підтримувати", - підписала сімейне фото учасниця "Танців з зірками".

Шоумен Володимир Остапчук також похвалився фото зі своєю донечкою, 7-річною Емілією.

"Моя другокласниця", - підписав він фото, де тримає вже доволі дебелу дівчинку на руках.

Дизайнер Андре Тан провів свою донечку Софію до першого класу. Дівчинка ще зовсім маленька (у березні виповнилося 5 років), але вже сидить за партою.

"Моя першокласниця! Сьогодні моя зовсім доросла дівчинка з рюкзаком на плечах вирушила в перший клас. Як так швидко пролетів час? Коли вона встигла так вирости? Зовсім самостійна", - підписав він фото.

Анастасія Приходько, як і Ксені Мішина, не надто радіє святу Першого дзвоника. Та й діти, 11-річна Нанна та 6-річний Гордій виглядають не дуже щасливими на фото.

"На чілі, на расслабоні. Вже не так страшно як перший раз в перший клас.

Дорогі мами і тата ну що, ура, з 1 вересня. Я не буду говорити про те, що я така щаслива, це так здорово, і бажати хороших оцінок, і так далі... Просто коротко про головне - Ласкаво просимо в пекло, дорогі батьки. Бережіть нервову систему, себе, і навколишні предмети!" - залишила доволі радикальний підпис Настя.

Екс-учасниця "Холостяка" і ведуча каналу LIVE Марина Арістова теж відвела 9-річну дочку Машу в школу. Дівчинка навчається у державній школі з художнім напрямком - Київській академії мистецтв.