Українські зірки відповіли, чий Крим: хто називав його російським (відео)

Анексію Криму досі не можуть визнати деякі з українських зірок шоу-бізнесу. Вони постійно йдуть від відповіді, або ж міняють свою точку зору в залежності від ситуації. Визнати окупацію півострова Росією і озвучити це на камеру вдається не всім артистам.

Так, наприклад, уродженець Криму боксер Олександр Усик досі явно не визначився зі своєю позицією. В останньому своєму інтерв'ю він назвав Крим "Божим". Одна з учасниць "Маски-шоу" Евеліна Бледанс, яка також народилася на півострові, вважає Крим споконвічно російським, мовляв, не було там ніколи української мови. Про це повідомляється у сюжеті "Крим.Реалії".