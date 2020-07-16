Українські лікарі отримали новий спосіб боротьби з раком: метод відмічений Нобелівською премією

Українські лікарі вперше почали використовувати імунотерапію для лікування раку стравоходу. Саме цей метод два роки тому отримав Нобелівську премію. Тоді медики заговорили про революцію в онкології. Лікування вже сертифіковано в Україні, але така ціна доступна не кожному

1 курс коштує 130 тисяч гривень, таких потрібно мінімум вісім. Про це повідомляють в сюжеті ТСН.

Перед цим курсом пацієнтам роблять спеціальні тести та визначають, чи буде лікування ефективним.

Першим пацієнтом, який планує побороти рак стравоходу за допомогою імунотерапії, може стати кореспондент ТСН Олег Тудан.

Олег хворіє давно і хвороба дуже небезпечна, у нього пухлина в стравоході. В один час чоловік відчув себе краще, але хвороба повернулася, і він став дуже слабким.

"Два місяці як зареєстрований для лікування раку стравоходу. І якщо ми зможемо це зробити, то це буде перший пацієнт, який зможе отримати це лікування. Тестування показало, що лікування буде ефективно і має перспективи його використання", - повідомив хірург-онколог Юрій Кондрацький.

Два місяці тому в Україні офіційно зареєстрували метод імунотерапії, якщо все пройде добре, Олег житиме й далі.

В Україні будуть боротися з раком стравоходу

Як ми раніше писали, медики назвали симптоми, які сигналізують про небезпеку онкології.