Українські лікарі показали фото легенів хворого на COVID-19: різниця вражає

Лікарі з Тернополя показали на фото легені пацієнта, який захворів на коронавірус. На знімку видно ефект, відомий як "матове скло" - саме так діє на цей орган інфекція SARS-CoV-2.

Знімки з'явилися на сторінці Управління охорони здоров'я Тернопільської обласної держадміністрації в Facebook.

Медики пояснили, що прогрес хвороби пов'язаний з надмірною реакцією імунітету на вірус. Внаслідок чого виникає запалення, що вражає інші органи.

"Ось таким чином при коронавірусній інфекції легені покриваються "матовим склом", - підписані знімки.

Легені людини з коронавірусом (фото: facebook.com/UOZTODA)

Зазначимо, що коронавірус в Україні продовжує бити рекорди. Так, за останню добу виявлено майже 3,5 тисячі нових випадків. Найбільше нових хворих у Харківській, Тернопільській, Одеській, Львівській областях та Києві. Всього на 23 вересня 184 734 випадки COVID-19.

Раніше ми писали також, що з'ясувалися несподівані подробиці самогубства двох пацієнтів з коронавірусом в лікарні Києва.