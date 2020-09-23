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Украинские врачи показали фото легких больного COVID-19: разница поражает

Автор: Светлана Мащенко

Коронавирус поражает легкие, создавая эффект "матового стекла"

Врачи из Тернополя показали на фото легкие пациента, который заболел коронавирусом. На снимке виден эффект, известный, как "матовое стекло" - именно так действует на этот орган инфекция SARS-CoV-2.

Снимки появились на странице Управления здравоохранения Тернопольской областной госадминистрации в Facebook.

Медики объяснили, что прогресс болезни связан с чрезмерной реакцией иммунитета на вирус. Вследствие чего возникает воспаление, поражающее другие органы.

"Вот таким образом при коронавирусной инфекции легкие покрываются "матовым стеклом", - подписаны снимки.

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Легкие человека с коронавирусом (фото: facebook.com/UOZTODA)

Отметим, что коронавирус в Украине продолжает бить рекорды. Так, за последние сутки выявлено почти 3,5 тысячи новых случаев. Больше всего новых заболевших в Харьковской, Тернопольской, Одесской, Львовской областях и Киеве. Всего на 23 сентября 184 734 случая COVID-19.

Ранее мы писали также, что выяснились неожиданные подробности самоубийства двух пациентов с коронавирусом в больнице Киева.

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