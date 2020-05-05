Українські вчені розповіли, як насправді коронавірус потрапляє в організм

Вчені розповіли цікаві факти про коронавірус (колаж РБК-Україна)

Експерти з України розкрили деталі поведінки коронавірусу в організмі людини

Вірусологи і вчені вражені масштабами і стрімким поширенням коронавірусу у світі. Досі йде вивчення властивостей COVID-19, але вже відомо, що сила цього вірусу - в його підступній будові. Як коронавірус обманом проникає в людські клітини - розповіли вчені.

Так, за словами українського вченого з 40-річним стажем і професора медичних наук Алли Мироненко, генетична інформація COVID-19 її здивувала.

"Стало відомо, що він на 96% повторює генетичну інформацію коронавірусу кажанів. Тобто швидше за все ми отримали його саме від цього виду живності", - сказала Мироненко в програмі "Вікна-новини".

Експерти пояснюють, що віруси - це особливий вид організмів. Їх і організмами назвати складно. Це скоріше паразити, які розвиваються і розмножуються за рахунок чужих клітин. Особливість будь-якого виду полягає саме в генетичній інформації. Є ДНК і РНК вірусу, так званий штрихкод. У коронавіруса є лише РНК - і в цьому його небезпека.

"ДНК - більш стабільна субстанція, а ось РНК весь час мутує. Саме тому такі віруси складні у вивченні і розробці вакцин", - говорить епідеміолог Катерина Сояк.

Проте такий вірус дуже легко вбити на поверхнях. Генетична інформація COVID-19 зберігається під спеціальним капсидом і білковою оболонкою, яку легко зруйнувати антисептиком.

"Ця оболонка досить чутлива. І якщо вона зруйнована, то сама рибонуклеїнова кислота, яка несе генетичну інформацію, не може потрапити в організм", - зазначає у свою чергу Мироненко.

Однак у вірусу COVID-19 є своя "стратегія", як потрапити в організм людини і там вижити. Поверхня коронавірусу усипана відростками у вигляді щупалець. Їх ще називають коронками. Вони служать ключами до спеціальних рецепторів на поверхні клітин. Саме відростками вірус "вкручується" в рецептори і з легкістю потрапляє в організм. І якщо врахувати, що оболонка складається з білка, то організм легко впускає його як поживну і корисну речовину.

Імунолог Олександр Назаренко пояснює це простим порівнянням.

"Це як на риболовлі. Уявіть вудку, гачок з наживкою і рибу", - сказав фахівець.

Саме тому клітина організму не відчуває небезпеки і приймає вірус, як чистий білок. Уражаються легені швидше і сильніше, так як саме цей орган має відповідні рецептори, за які схоплюється вірус. І тоді легені стають "заручниками" вірусу, який провокує роботу всіх клітин на продукцію інших вірусних собі подібних організмів.

"Імунітет у цей момент починає панікувати. Це називається цитокіновий стрес. Цитокіни - це речовини, гормони і сигнали, якими клітини обмінюються інформацією. Імунна система веде себе, як натовп в паніці", - пояснює Назаренко.

Незабаром імунітет приходить в норму і береться за звільнення організму від вірусів. Про це свідчить висока температура. Тоді утворюються антитіла.

Як насправді коронавірус потрапляє в організм людини

Раніше вірусолог Алла Мироненко розповіла, коли може бути пік COVID-19.