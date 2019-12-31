Українські туристи ризикують підчепити новий смертельний вірус: куди не варто їхати

Українці ризикують заразитися новим вірусом (Колаж РБК-Україна)

Новий небезпечний вірус вражає в першу чергу легені людини

Українські туристи, а також заробітчани можуть заразитися новим небезпечним вірусом в Китаї. Там розбушувалася нова форма пневмонії. Як стверджують медики, з даним штамом вони раніше не стикалися.

В лікарні міста Ухань провінції Хубей, Китай, почали надходити хворі з невідомою раніше формою пневмонії. Кількість пацієнтів з незрозумілими симптомами вже перевищила сотню чоловік. Симптоми захворювання у них схожі, але лікарі не можуть визначити, до якого саме типу належить основне захворювання.

"У зв'язку з безперервним виявленням випадків запалення легенів невідомого походження просимо всі медичні установи вести статистику і відстежувати ситуацію з хворими і негайно повідомляти про це", - сказано в повідомленні місцевого органу охорони здоров'я.

Всіх хворих з неясними симптомами було вирішено помістити в окремі бокси, щоб ізолювати їх від інших пацієнтів і не допустити поширення нового штаму вірусу.

Сім пацієнтів на даний момент знаходяться в критичному стані, решта – в "контрольованому".

Як наголошується в повідомленні видання "Женмінь жибао", цей вірус не є новим видом гострого респіраторного синдрому (атипова пневмонія, SARS), захворювання, яке вирувало в Китаї в 2003 році.

Хворі скаржаться на лихоманку, деякі відчувають ускладнення з диханням. Дослідження показують, що новий тип вірусу вражає легені людини.