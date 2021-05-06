Українські полярники показали святкових гостей: ними виявилися кити (фото)

У Національному антарктичному науковому центрі розповіли, що прямо до берегів острова Галіндез, де розташована українська станція, припливли два горбатих кити.

Експерти відзначили, що це досить велика рідкість. Зазвичай учасники експедицій виходять в море на човнах, щоб побачити горбатих китів, але тут їх побачили за святковим сніданком.

"Задовольнивши цікавість, вони з'їли весь "наш" криль, правда щедро поділилися з пінгвінами і тюленями-крабоїдами. На закінчення, голосно поцікавившись у нас, чи нічого більше не залишилося, кити вирушили "в інші гості", подарувавши нам приємні спогади про свій візит і, сподіваємося, сприятливий відгук на якому китовому форумі", - написала Оксана.

Українські полярники показали китів (фото: facebook.com/oksana.savenko.94)

Відзначимо, що відео потрібно дивитися зі звуком, тоді ви почуєте звуки, які видають кити.