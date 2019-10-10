Українські патріоти приготували зухвалий сюрприз бойовикам на Донбасі (фото)

Українські патріоти приготували бойовикам на окупованому Донбасі зухвалий сюрприз. На День захисника України, 14 жовтня над небом Донецька піднімуть величезний український прапор. Його розміри досягнуть 120 квадратних метрів. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter Влад Борода.

"На Покрову піднімемо на повітряних кульках над Донецьком державний прапор розміром 120 м2", - написав Борода в соцмережі.

Скріншот поста (twitter.com/Analytic_center)

У коментарях користувачі мережі зазначили, що з нетерпінням чекають цієї події і поцікавилися, о котрій годині планується акція.

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Бажаю попутного вітру!

О котрій годині? Задеру голову і буду чекати!

Скріншот коментарів (twitter.com/Analytic_center)

Як ми раніше писали, персонал одного з відомих столичних закладів "Портер Паб", який знаходиться в районі Позняки, відмовився обслуговувати компанію ветеранів АТО українською мовою.