ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Українські медики врятували малюка, який пережив клінічну смерть

Новость на русском →
Дубно, Вівторок 31 серпня 2021 11:47
Українські медики врятували малюка, який пережив клінічну смерть Фото: Медики врятували життя дитини (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Медики з Рівненської області врятували життя однорічному малюку, який пережив клінічну смерть.

Про це повідомили Рівненського Центру екстреної медичної допомоги в Facebook.

30 серпня у місті Дубно від мами дитини медикам надійшов дзвінок. Жінка повідомила, що у її доньки температура 39 градусів і посиніли шкірні покриви. Протягом дня рідні намагалися самостійно її збити, проте о 20:55 у дитини зупинилася серцева діяльність. Сама сім'я благополучна і малятко доглянуте.

Дитина була в стані клінічної смерті. Медики негайно розпочали реанімаційні заходи. Вони тривали приблизно півтори години.

Завдяки злагодженим діям бригади швидкої допомоги, дитину вдалося повернути до життя. Попередній діагноз дитини - стан після клінічної смерті. Зараз дитину транспортували в реанімацію обласної лікарні.

"Попередній діагноз: стан після клінічної смерті. Дитину транспортовано до реанімаційного відділення Дубенської міської лікарні", - зазначили в Центрі екстреної медичної допомоги.

Як ми писали раніше, в школі Запоріжжя у дитини трапилася клінічна смерть.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне
LITE
Свято 31 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини
Свято 31 серпня: що не можна робити в цей день, прикмети, у кого іменини