Українські міста атакують отруйні змії: заповзають в парки посеред дня

Українські міста атакують змії (колаж: РБК-Україна)

В Україні активізувалися небезпечні змії

Великі міста в Україні почали атакувати отруйні змії. Такий випадок стався в Дніпрі 6 липня. Рятувальників ДСНС викликали люди, які помітили плазуна під час прогулянки.

Тварину знайшли на вулиці Набережна площа на території скверу "Прибережний". Люди викликали рятувальників, які зловили змію, повідомляє пресслужба ДСНС.

Судячи з фото, в парк Дніпра заповзла степова гадюка. Ця змія отруйна, в Україні в основному зустрічається на півдні і південному сході. У нашій країні водиться три види гадюк: звичайна, степова і гадюка Нікольського.

Рятувальники виловили змію довжиною близько 80 сантиметрів за допомогою спеціального інструменту і вивезли за межі міста.

У Дніпрі піймали гадюку в сквері (фото: dp.dsns.gov.ua)

Відзначимо, що місцеві ЗМІ пишуть, що з початку року чотири жителі Дніпропетровської області постраждали від укусу отруйних змій.

Якщо ви побачили змію поруч, ваші дії

В першу чергу, не панікуйте і не робіть різких рухів, спокійно відійдіть.

Будьте обережні в потенційно небезпечних місцях: висока трава, кущі, ліс.

Якщо йдете в ліс, надіньте високе, щільне взуття, яке змія не прокусить.

Раніше ми писали, що гадюка в Харкові вкусила дитину на сімейному пікніку.

Також нещодавно під Львовом змія вкусила юнака на спортивній базі, через що хлопець потрапив в реанімацію.