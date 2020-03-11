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Українські чиновники можуть залишитися без соцмереж: що відомо

STYLERЖиття    11.03.2020 - 09:59
Українські чиновники можуть залишитися без соцмереж: що відомо
Чиновників можуть позбавити соцмереж (фото: РБК-Україна)

На сайті президента України з'явилася петиція з проханням обмежити чиновникам соцмережі

Українські державні службовці незабаром можуть залишитися без соцмереж і мессенжеров. Їм хочуть заборонити користуватися цими засобами спілкування. З таким проханням з'явилася петиція на сайті президента України. Прохання опубліковано 10 березня, його автором є Іван Чийпеш.

Автор вважає, що депутати, виставляючи яку-небудь новину в соцмережу або щось коментуючи "підривають рівень довіри і авторитету громадян України".

"Коли при вирішенні питань, важливих для міста, села, району чи держави, на зустрічах або прийомах громадян державні службовці посадові особи постійно відволікаються на соціальні мережі для того, щоб виставити якусь новину чи прокоментувати свою вже виставлену новину, це підриває рівень довіри і авторитету громадян України до посадових осіб, оскільки такі дії є прийнятними для дітей, а не для дорослих людей", – йдеться в повідомленні

Іван Чийпеш пропонує карати чиновників доганами або штрафами у вигляді невиплати премій. На момент публікації новини петиція набрала кілька десятків голосів, але щоб прохання розглянули потрібно набрати 25 тисяч голосів.

Як ми раніше писали, через спалах COVID-19 у Чернівцях на сайті президента України з'явилася петиція з проханням закрити всю область на карантин на місяць. Автором прохання став Кучеренко Володимир Михайлович.

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