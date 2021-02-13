RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українські блогери застрягли на засніженій дорозі під Тернополем: служба порятунку відмовилася допомагати

Автор: Людмила Жукова

У Тернопільській області 13 лютого о 14.00 на засніженій дорозі, по якій неможливо проїхати, застрягли чотири відомих українських блогери. Коли вони зателефонували до служби порятунку 101, їм відмовили у допомозі. У ДСНС відповіли, що "люди самі винуваті".

Про це блогери розповіли кореспонденту РБК-Україна.

Популярні новини
У метро Києва - новий колапс: фото величезних черг 10 лютого 2021
Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти 11 лютого 2021
Сніговий колапс у Львові: місто продовжує засипати снігом п'ятий день (фото) 11 лютого 2021
7-річна українка випила сік і отруїлася: вміст пакетика повалить вас у шок 10 лютого 2021
Весни в Україні нормальної не буде, а тепло прийде тільки в травні: новий прогноз 11 лютого 2021
У мережі розповіли про "подвиги" російських туристів на Занзібарі: як же вони "бухають" і матюкаються 10 лютого 2021
Концерти‌ ‌2021‌ ‌року,‌ ‌на‌ ‌які‌ ‌ми‌ ‌особливо‌ ‌чекаємо‌: Hurts, Jay-Jay Johanson та інші 11 лютого 2021
Цей симптом говорить про небезпечну хворобу печінки: терміново до лікаря! 10 лютого 2021
Лікар назвав кращий захист від коронавірусу: ефективніше, ніж звичайні маски 11 лютого 2021
Кабелі ріжте, розбирайте, ламайте: робітники розповіли правду про палац Путіна 10 лютого 2021

В автомобілі у сніговій засідці виявилися Надін Медведчук, Уля Станіславська, Андрій Хветкевич і Євген Ковтуненко. Машину, в якій перебували відомі українці, знесло з траси й засипало снігом. Сама дорога повністю виявилася заметена сніговими опадами. Після цього блогери зателефонували за номером "101" (Служба порятунку).

Як виявилося, допомогу служба ДСНС надавати не збирається. У відомстві поцікавилися, чи немає в машині вагітних або дітей. Якщо немає, "у них є речі важливіші, ніж займатися порятунком зі снігової пастки людей".

"Нам сказали, що це наша особиста проблема", - розповів Євген Ковтуненко.

Блогери в розпачі навіть пропонували гроші рятувальникам, але ті все одно відмовили в допомозі й кинули людей напризволяще.

Обігрів в авто відключився, люди просиділи в холодній машині 3,5 години. В надії на порятунок українці на дорозі зупиняли водіїв авто і просили про допомогу. Один з місцевих жителів, який їхав з Вишгородка, погодився і знайшов трактор, щоб витягнути машину зі снігу. Перший трактор не впорався із завданням, але спроби другого увінчалися успіхом і люди були врятовані. За словами блогерів, на дорозі були ще кілька машин, які опинилися в такій же ситуації.

"У підсумку приїхав трактор, який і допоміг витягнути нас. Ми пропонували водіям винагороду, але вони відмовлялися, сказали, дайте лише на солярку", - розповів Андрій Хветкевич.

Зараз українці знаходяться біля Вишгородка, вони перебувають у повному шоці від ситуації.

Українським блогерам відмовили в допомозі рятувальники

Українським блогерам служба порятунку відмовила в допомозі

Як ми раніше писали, в Карпатах рятувальники знайшли заблукалого туриста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України
Читайте також
У Кабміні анонсували запуск служби порятунку 112
Аваков розповів, чим займатиметься вертолітний загін служби реагування
Прогноз погоди