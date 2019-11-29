Українські альпіністи загинули під час спуску з гір в Словаччині

Високі Татри в Словаччині (Фото: pixabay.com)

Українські альпіністи почали спуск в Словаччині, але стався нещасний випадок

У Високих Татрах, на території Словаччини, недалеко від Видлової Вежи загинули два альпіністи з України. Як повідомили на сторінці клубу альпінізму і скелелазіння "Вертикаль" в соціальній мережі Facebook, трагедія сталася у четвер, 28 листопада.

Повідомляється, що альпіністка Ірина Скрильова і інструктор Володимир Михалко почали спуск, але стався нещасний випадок. Подробиці на даний момент невідомі.

"Сьогодні сталася трагедія, в результаті нещасного випадку при спуску загинули інструктор альпінізму Володимир Михалко та Ірина Скрильова", - сказано в повідомленні.

Володимир Михалко (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

Інформацію про загибель українських альпіністів підтвердили місцеві рятувальники. Тіла загиблих спустити поки не можуть – заважають погодні умови. Відзначається, що спроба транспортувати тіла загиблих буде зроблена ще одна – в п'ятницю, 29 листопада.

Ірина Скрильова (Фото: facebook.com/verticalclubkiev)

"Вийшов загін з 14 людей місцевих рятувальників. Погода не льотна. Зараз через складні умови рятувальний загін припинив роботу. Спробують завтра транспортувати. Інші учасники повертаються на місце базування, будиночок Замковского. Зв'язок з ними на даний момент відсутній", - розповів деталі Олександр Кашел.