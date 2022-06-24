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Українські активісти з "підрозділу Байдена" показали відео про екс-президента РФ Медведєва

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П'ятниця 24 червня 2022 12:46
Українські активісти з "підрозділу Байдена" показали відео про екс-президента РФ Медведєва Фото: у мережі показали вже п’яте відео руху "підрозділ Байдена" (колаж Styler)
Автор: Ілона Свиридова

У мережі показали вже п’яте відео руху "підрозділ Байдена". Українські активісти-пенсіонери звернулися до колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Відео опубліковано на YouTube-каналі "підрозділу".

Українці пригрозили Медведєву вже знаменитим гусаком-термінатором, вирощеним у таємній біолабораторії.

"Наш гусь зробить кусь"! Також у ролику показали аналогію між баром "Блакитна устриця" з "Поліцейської академії" та танцюльками Медведєва. А також лапті, які тепер доведеться йому носити", - заявили активісти.

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Джозеф Байден Дмитро Медведєв
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