Українська ведуча розповіла про знущання в сім'ї: мене били навіть праскою

Кохана колишнього віце-прем'єра Павла Розенка Олена-Христина Лебідь зізналася, що в дитинстві була нелюбимою дитиною і до неї часто застосовували фізичну силу. За словами ведучої, у неї було важке дитинство.
Про це вона розповіла в інтерв'ю пост-шоу "Предметка" на Новому каналі.
Олена зізналася, що через відсутність любові і доброти дуже страждала в цьому віці.
"Я все дитинство була некоханою дитиною, і пронесла це через все життя... я відчувала відсутність любові і доброти", — сказала вона.
Ведуча припустила, що саме складності в дитинстві роблять людину вразливою
"З'являється ахіллесова п'ята", - зазначила Олена.
Також ведуча відповіла на питання, відчувала вона насильство в дитинстві
"Дубасили всім підряд, праскою навіть", - сумно згадала Христина.
Олена Христина-Лебідь зізналася, що її били в дитинстві
Олена Христина-Лебідь народилася в Херсоні. Їй 30 років. Вона відома глядачам по шоу "Аферисти в мережах", яке вона веде з 2014 року.
Як ми раніше писали, екс-дружина Серьоги розповіла про насильство в сім'ї і зробила гучне зізнання.