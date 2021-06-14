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Украинская ведущая рассказала об издевательствах в семье: меня били даже утюгом

Автор: Людмила Жукова

Возлюбленная бывшего вице-премьера Павла Розенко Елена-Кристина Лебедь призналась, что в детстве была нелюбимым ребенком и к ней часто применяли физическую силу. По словам ведущей, у нее было тяжелое детство.

Об этом она рассказала в интервью пост-шоу "Предметка" на Новом канале.

Елена призналась, что из-за отсутствия любви и доброты очень страдала в єтом возрасте.

"Я все детство была нелюбимым ребенком, и пронесла это через всю жизнь… Я ощущала отсутствие любви и доброты", — сказала она.

Ведущая предположила, что именно сложности в детстве делают человека уязвимым

"Появляется ахиллесова пята", — отметила Елена.

Также ведущая ответила на вопрос, чувствовала ли она насилие в детстве

"Дубасили всем подряд, утюгом даже", — грустно вспомнила Кристина.

Елена Кристина-Лебедь призналась, что ее били в детстве

Для справки

Елена Кристина-Лебедь родилась в Херсоне. Ей 30 лет. Она известна зрителям по шоу "Аферисты в сетях", которое она ведет с 2014 года.

Как мы ранее писали, экс-жена Сереги рассказала о насилии в семье и сделала громкое признание.

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Новости Украины ведущая