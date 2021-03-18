"Українська Рапунцель" з Одеси вже 30 років не стриже волосся: фото красуні

Мешканка Одеси Олена Кравченко визнана справжньою українською Рапунцель. Дівчина вже 30 років відрощує свої біляві локони й зараз вони досягли вже двох метрів.
36-річна одеситка веде сторінку в Instagram, де розповідає про своє життя і показує власні досягнення.
Вона зізнається, що до перукаря звертається лише з проханням підрівняти посічені кінчики волосся. Зараз її волосся досягли в довжині вже двох метрів і для того, щоб їх помити, Кравченко доводиться виділити не менше кількох годин.
До такої процедури вона підходить відповідально, тому робить її раз в тиждень. У повсякденному житті Олена Кравченко вважає за краще збирати волосся у звичайний пучок або косу.
Довгі локони зробили дівчину знаменитістю не тільки в рідному місті, але навіть за межами України. Як вона зізнається, відрощувати волосся почала завдяки мамі, яка закликала її не стригтися.
Олена вже 30 років не стриже волосся (фото: instagram.com/alenuwka_longhair)
Щоб волосся швидше росли та не псувалися, Кравченко відмовилася від фена та праски від випрямлення. А для підтримки волосся вона користується виключно натуральними маслами та масками.
"Моя любов до мого волосся настільки сильна, що я ні секунди не думала про стрижку. Я не можу уявити себе з коротким волоссям або забарвленими в інший колір!" – зізнається українська Рапунцель.
Олена вже 30 років не стриже волосся (фото: instagram.com/alenuwka_longhair)
Варто відзначити, що рекорд Олени Кравченко по довжині волосся побила 17-річна киянка Олена Корзенюк.