Ракета Alpha доставить в космос експериментальний супутник від творців Рейкотрону

General Atomics Electromagnetic Systems (GA-EMS), американська компанія, що виконує замовлення для оборонної промисловості США та спеціалізується на виготовленні електромагнітних та енергетичних пускових систем, підписала контракт з техаською Firefly Aerospace, засновником і головним інвестором якої є українець Макс Поляков.

Згідно з контрактом, ракета Alpha Firefly Aerospace доставить в космос розроблений GA-EMS експериментальний орбітальний супутник (OTB), розповіли на сайті компанії.

На ньому буде встановлено ширококутний реєстратор часток забруднення в атмосфері (Multi-Angle Imager for Aerosols, скор. MAIA) NASA.

"Протягом запланованої трирічної роботи на орбіті MAIA вимірюватиме рівень забруднення атмосфери", - повідомив основний інвестор Firefly Aerospace Макс Поляков.

Він зазначив, що дані з MAIA допоможуть виявити взаємозв'язок між кількістю зважених твердих частинок в атмосфері і розвитком серцево-судинних і респіраторних захворювань у 12 цільових регіонах по всьому світу.

"Це прекрасний приклад того, як розвиток космічної галузі сприяє поліпшенню життя на Землі, що є основою філософії Ноосфери", - додав Поляков.

Даний контракт є важливим показником партнерства компаній в оборонному секторі.

Запуск ракети планується у 2022 році з бази ВПС Ванденберг в США.

Як заявив президент GA-EMS Скотт Форне, ракета Firefly Alpha відповідає всім технічним і експлуатаційним вимогам до запуску космічного апарату OTB GA-EMS з приладом MAIA в якості основної корисного навантаження ракети.

MAIA - це важлива місія в рамках програми NASA з дослідження Землі Earth System Science Pathfinder (фото: прес-служба)

"Комбінуючи унікальність Firefly в області запуску ракет з нашим новітнім підходом до проектування та розробки супутників, GA-EMS може гарантувати, що такі проекти як MAIA від NASA, які спрямовані на геонаукові дослідження, виконуються передовими методами", - сказав він

Американська група компаній General Atomics спеціалізується на дослідженнях, розробці і виробництві першокласних електромагнітних і електричних пускових систем. Розробки і технології компанії використовуються в авіаційній, космічній, оборонній, енергетичній та інших галузях. Найбільш відомими продуктами компанії є гармата, вироблена за технологією "Railgun", система Maglev, системи запуску літальних апаратів для авіаносців, системи лазерного озброєння і супутникові технології.

Відео: Електромагнітна рейкова гармата (railgun)