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Українська поп-зірка і мама двох дітей вразила гарячими фото

STYLERПерсони    06.09.2019 - 18:58
Українська поп-зірка і мама двох дітей вразила гарячими фото
Фото: Ірина Федишин (instagram.com/irynafedyshyn)

Ірина Федишин продовжує ділитися з шанувальниками гарячими фото з відпочинку

Ірина Федишин - популярна українська співачка і мати двох дітей порадувала шанувальників фотографіями з відпочинку, який зірка провела в сонячній Мексиці. Артистка демонструє струнку фігуру в купальнику в різних ракурсах. Її можна побачити під пальмою, на березі з білосніжним піском, на тлі океану. Знімки Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Співачка вибирає для фотосесії строкаті купальники і сомбреро, характерні для цього місця відпочинку.

Українська поп-зірка і мама двох дітей вразила гарячими фотоФото: Ірина Федишин на відпочинку в Мексиці (instagram.com/irynafedyshyn)

Судячи з фото, шоколадний загар співачка на відпочинку вже має..

"Літо, як маленьке життя", - підписала вона одну з фотографій.

Українська поп-зірка і мама двох дітей вразила гарячими фото

Фото: Ірина Федишин (instagram.com/irynafedyshyn)

Фанати співачки відзначають, що виглядає вона просто шикарно, а сонце і море їй дуже до лиця. Деякі зазначили, що за зовнішнім виглядом співачки ніколи не скажеш, що вона є мамою двох дітей: "Шикарна фігура", "Красуня", "Виглядаєте на всі 100".

Фото: Ірина Федишин в Мексиці (instagram.com/irynafedyshyn)

Як ми раніше писали, Ірина Федишин розповіла, чи повинна у артистів бути громадянська позиція.

Читайте також Ірина Федишин розповіла про свою поїздку в Індію. Співачка повідомила, що її вразило в цій країні те, як живуть люди.

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