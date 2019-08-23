Українська поп-зірка ледь не втратила дитину через недобросовісних лікарів

Тараса Тополі розповів дуже особисту історію зі свого життя
Тарас Тополя і співачка Alyosha могли втратити дитину. Про це відверто розповів сам лідер популярного рок-гурту "Антитіла".
За словами артиста, під час першої вагітності недобросовісні лікарі приватної клініки спонукали його дружину до дорогої процедури, налякавши можливими патологіями плода і навіть абортом.
Співачка Alyosha з дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)
"Дружина там пройшла дуже доровартісний аналіз навколоплідних вод. Там щось лізли до плоду, робили якісь певні маніпуляції і потім, в результаті цих маніпуляцій сказали все ж таки, що все нормально", - розповів Тополя в передачі "Зірковий шлях" на каналі "Україна".
Тарас Тополя з дружиною і дітьми (фото: instagram.com/alyoshasinger)
"Але мені здається, вже по мірі того, що пройшов певний час, що це була така от відпрацьована схема молоду - маму налякати і спонукати до певних процедур, які просто так не роблять, але так, вони досить дорогі і для них має бути якісь… передумови", - додав музикант.
Співачка Alyosha (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Нагадаємо, що Тарас Тополя і Alyosha (Олена Кучер) одружилися влітку 2013-го. 3 квітня того ж року у них народився первісток - син Роман. Через два роки співачка подарувала своєму чоловікові ще одного хлопчика - Марка.
Раніше Тарас Тополя зізнався, що може розлютити його не на жарт.