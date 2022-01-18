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Українська письменниця назвала суд над Порошенком копіпатом московського сценарію з Навальним

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Київ, Вівторок 18 січня 2022 15:43
Українська письменниця назвала суд над Порошенком копіпатом московського сценарію з Навальним Фото: лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Письменниця Оксана Забужко вважає, що ситуація з п'ятим президентом України Петром Порошенком у Печерському суді - це "копіпаст торішнього московського сценарію "возвращение Навального".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис письменниці у Facebook.

"Та тільки ми не московити, от у чім штука", - зауважує Забужко.

На її думку, п'ятому президенту України Петру Порошенку - окремий респект за "деконструкцію", здійснену просто в судовій промові.

"Я категорично вимагаю притягнення до відповідальності осіб, які складали цей документ, в якому використовуються наступні фрази: "міністр палива й енергетики Луганської народної республіки" - це пише Генеральна прокуратура! "Територія терористичних організацій ЛНР та ДНР". Це повністю російський наратив! Я раджу цим особам почитати довідку, що в українській документації це називається - "тимчасово окуповані території", - процитувала письменниця промову Порошенка у Печерському суді.

Нагадаємо, після чотирьох годин перебування судді в нарадчій кімнаті представник суду оголосив, що рішення про запобіжний захід Порошенку вирішили відкласти на 19 січня.

Порошенко в понеділок, 17 січня, почали вибирати запобіжний захід у справі про державну зраду і фінансування тероризму. Як вважає слідство, Порошенко причетний до організації постачання вугілля з ОРДЛО замість закупівель у Південній Африці. В результаті реалізації цієї схеми проросійські бойовики були профінансовані як мінімум на 200 млн гривень.

Нагадаємо, до цього представники партії Порошенка заявили, що судді стало погано в нарадчій кімнаті, але в суді цю інформацію не змогли ні підтвердити, ні спростувати.

Додамо, правоохоронці опублікували схему з Порошенком і хронологію подій у справі про вугілля з ОРДЛО.

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