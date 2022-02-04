ru ua
Пт, 04 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українська співачка захворіла на Омікрон та назвала свої симптоми

Новость на русском →
П'ятниця 04 лютого 2022 21:45
Українська співачка захворіла на Омікрон та назвала свої симптоми Міла Нітіч захворіла на коронавірус (instagram.com.mila_nitich_official)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Міла Нітіч захворіла на коронавірус. Зірка підхопила новий штам Омікрон.

Так, про свій діагноз вона дізналася у четвер, 3 лютого, розповіла вона у своїх Instagram-stories.

Артистка, яка нещодавно повернулася з відпочинку в Стамбулі, підхопила новий штам Омікрон. Вона додала, що хворіє вже понад тиждень.

"За два роки існування коронавірусу я не захворіла жодного разу. Зате "Омікрончик" мене на раз-два. Насправді хворію вже понад 1,5 тижня, просто у Туреччині робила ПЛР-тест, який нічого не показав", – сказала знаменитість.

Українська співачка захворіла на Омікрон та назвала свої симптомиМіла Нітіч захворіла на Омікрон (instagram.com/mila_nitich_official)

Окрім того, виконавиця назвала свої симптоми. Зокрема, у Міли закладеність носа, вона слабо відчуває запахи. Однак, вона зазначила, що смак не зник.

"Є лише єдиний мінус – якийсь вакуум в голові, трохи болить. І ще я дуже сильно кашляла, але оскільки я понад тиждень приймаю антибіотики, він минув", – додала вона.

Вкінці співачка побажала українцям бути обережними та берегти своє здоров'я.

Українська співачка захворіла на Омікрон та назвала свої симптомиМіла Нітіч захворіла на Омікрон (instagram.com/mila_nitich_official)

Раніше ми повідомляли, що Міла Нітіч "підірвала" Голос країни надпотужним виступом.

Також ми писали, що Міла Нітіч і Володимир Бебешко зі скандалом розірвали відносини.

Читайте РБК-Україна в Google News
певец Коронавірус
LITE
Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому
Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому