Морально пресував: Міла Нітіч і Володимир Бебешко зі скандалом розірвали відносини

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila.nytych)

Співачка розповіла всю правду про стосунки з продюсером

Програмі «Зірковий шлях», яка виходить на каналі «Україна», стало відомо, що іменитий продюсер Володимир Бебешко більше не працює зі співачкою Мілою Нітіч. В ексклюзивному інтерв'ю Міла і Володимир поділилися подробицями розриву, а співачка прокоментувала чутки, чи був колись між ними роман.

Міла Нітіч і Володимир Бебешко працювали разом понад 10 років. І, за словами самої виконавиці, скандально завершили співпрацю. Міла Нітіч стверджує – непорозуміння з Бебешко в них почалися давно.

«Він складна людина, у нього непростий характер, він мене іноді пресував морально, це дійсно так. Мені було важко з ним працювати. Говорив: «Торгова марка, бренд Міла Нітіч належить мені, і ти взагалі не можеш нічого забрати, бо тобі нічого не належить». Конфлікт відбувся на ґрунті того, що я не готова далі співати цю музику, а він сказав мені: «Ти немодна співачка, я тобі не буду робити модну музику, йди роби її з кимось іншим. Але тоді я у тебе забираю ім’я і пісні, і ти йдеш на всі 4 сторони», – вразила зізнанням Міла Нітіч в ефірі каналу «Україна».

Майже 11 років співпраці Міла покірно мирилася з тим, що відбувалось, а потім стала ініціатором розриву їхніх творчих стосунків. Жінка і досі картає себе за те, що не наважилась піти від Бебешка раніше, а зробила цей вирішальний крок лише у грудні минулого року. Хоча Володимир стверджує, що їхня співпраця завершилася ще декілька років тому.

«Я не знаю, чим займається Міла Нітіч, уже пішов 5-ий рік. Вона в творчому пошуку, в неї своє розуміння, як вона має розвиватися. І їй була надана ця свобода, от уже 4й рік що вона робить – я не знаю, бо не чув продукції», – прокоментував Володимир Бебешко.

Володимир Бебешко

Продюсер каже, що всі пісні належать йому, адже саме він вкладав гроші в цей проект, а Міла була лише виконавцем. Утім, співачка запевняє, що впродовж 10 років за більшу половину одягу, взуття і косметики платила вона сама, а останні 2 роки – повністю за свій кошт шила костюми.

Зі слів Міли та Володимира з’ясувалося, що Бебешко ніколи не позиціонував себе як продюсер співачки, а був лише людиною, яка безкоштовно допомагає виконавиці, в якій бачить потенціал. Володимир переконує – вони ніколи не підписували жодних документів про співпрацю.

«Співачка Міла Нітіч абсолютно вільна була завжди і робила те, що їй хотілося. В неї не було ніяких зобов’язань», – поділився Бебешко з журналістами «Зіркового шляху» і додав, що розподіл гонорарів за виступи здійснювався за домовленістю та взаємозгодою.

Міла Нітіч (фото: instagram.com/mila.nytych)

Міла каже, що Бебешко ці 4 роки, нічого не вкладаючи, забирав свій максимальний відсоток – 50% йшло йому, 30% – їй, і 20% – концертному директору. Також співачка відповіла на плітки, які довго точилися навколо її співпраці з Бебешко, мовляв їх поєднує не тільки робота.

«Я офіційно на всю країну заявляю – у нас ніколи не було ніяких романтичних стосунків. Ніколи ніякого роману не було», – прокоментувала Міла Нітіч в ефірі каналу «Україна».

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