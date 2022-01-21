Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Відбулася церемонія нагородження ввечері 20 січня під час фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронінгені (Нідерланди), що вважається одним з ключових подій музичної індустрії.

У момент нагородження Аліна Паш ледь стримувала сльози від щастя.

Аліна Паш отримала премію Music Moves Europe Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk)

"Дякую за те, що моя культура, яку я несу, може бути помічена десь ще у Європі, у світі. Це так особливо для мене. Тому що я відчуваю це місією своєї душі", - сказала артистка.

Ось що розповіли про Alina Pash члени журі MME Awards 2022: "Сильний віжуал, сильний продакшн. Справді захоплююча та унікальна артистка. Дійсно, можна відразу сказати, які цінності вона відстоює".

Виступ Alina Pash на Mme Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk)

Як обирали переможців Music Moves Europe Awards

Аліна Паш та інші переможці були обрані експертним журі, до складу якого увійшли Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify), а українська реперка alyona alyona була почесним членом журі - а ще, до речі, переможницею минулого року в номінації Public Choice 2021.

Поряд з Аліною переможцями MME Awards 2022 стали:

Denise Chaila (Ірландія)

Фото: Denise Chaila на Mme Awards 2022

Дeva (Угорщина)

Фото: Діва на Mme Awards 2022

Meskerem Mees (Бельгія)

Фото: Meskerem Mees на Mme Awards 2022

Mezerk (Франція)

Фото: Mezerk на Mme Awards 2022

Blanks (Нідерланди)

Фото: Blanks на Mme Awards 2022

Престижна нагорода від журі Grand Jury Prize була присуджена Meskerem Mees, а нагороду Public Choice за результатами голосування публіки отримала одна з номінанток цього року - Ladaniva (Вірменія).

Призовий пакет

Кожен з п'яти переможців Music Moves Europe Awards отримав 10 тисяч євро. Переможець Grand Jury Award додатково отримав ваучер на екологічну логістику гастролей (зелений тур) на суму 5 тисяч євро, а переможець Public Choice Award отримав 5 тисяч євро.

Крім того, кожному номінанту дають можливість відвідати день бізнес-освіти на ESNS вартістю 1250 євро.

Фото: Francis of Delirium( Люксембург), номінанти MME Awards 2022

Фото: Jada (Данія), номінантка MME Awards 2022

Про премію Music Moves Europe Awards

Це премія Європейського Союзу за популярну сучасну музику. Мета нагороди - відзначити нових європейських артистів і підтримати в розвитку їх міжнародної кар'єри.

Фото: Balkan Taksim (Румунія), номінанти MME Awards 2022

Премія MME Awards є наступницею премій European Border Breakers Awards (EBBA) і Music Moves Europe Talent Award (MMETA), які підтримуються та вручаються Європейським Союзом з 2004 року.

Фото: DORA (Іспанія), номінантка MME Awards 2022

Премія має бездоганний "послужний список", нагородивши таких виконавців, як Stromae, Adele, Mumford & Sons, Dua Lipa, Rosalía, Meduza, Lous and the Yakuza, Inhaler і минулорічну переможницю alyona alyona.

Фото: Friedberg (Австрія), номінанти MME Awards 2022

Відтоді кожен із цих артистів досяг нового рівня слави та успіху у світовій музичній індустрії.

Alina Pash отримала премію Mme Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk)