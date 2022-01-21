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Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

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П'ятниця 21 січня 2022 16:42
Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022 Аліна Паш отримала премію Music Moves Europe Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk)
Автор: Володимир Костирін

Українська співачка Аліна Паш отримала престижну нагороду Європейського Союзу за сучасну популярну музику - артистка здобула перемогу в міжнародній премії Music Moves Europe Awards 2022.

Як пройшла церемонія нагородження, та які інші іноземні артисти розділили з українкою радість перемоги - читайте в матеріалі нижче.

Відбулася церемонія нагородження ввечері 20 січня під час фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) в Гронінгені (Нідерланди), що вважається одним з ключових подій музичної індустрії.

У момент нагородження Аліна Паш ледь стримувала сльози від щастя.

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Аліна Паш отримала премію Music Moves Europe Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk)

"Дякую за те, що моя культура, яку я несу, може бути помічена десь ще у Європі, у світі. Це так особливо для мене. Тому що я відчуваю це місією своєї душі", - сказала артистка.

Ось що розповіли про Alina Pash члени журі MME Awards 2022: "Сильний віжуал, сильний продакшн. Справді захоплююча та унікальна артистка. Дійсно, можна відразу сказати, які цінності вона відстоює".

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Виступ Alina Pash на Mme Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk)

Як обирали переможців Music Moves Europe Awards

Аліна Паш та інші переможці були обрані експертним журі, до складу якого увійшли Gemma Bradley (BBC Radio 1), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Kevin Cole (KEXP), Bryan Johnson (Spotify), а українська реперка alyona alyona була почесним членом журі - а ще, до речі, переможницею минулого року в номінації Public Choice 2021.

Поряд з Аліною переможцями MME Awards 2022 стали:

  • Denise Chaila (Ірландія)

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: Denise Chaila на Mme Awards 2022

  • Дeva (Угорщина)

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: Діва на Mme Awards 2022

  • Meskerem Mees (Бельгія)

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: Meskerem Mees на Mme Awards 2022

  • Mezerk (Франція)

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: Mezerk на Mme Awards 2022

  • Blanks (Нідерланди)

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: Blanks на Mme Awards 2022

Престижна нагорода від журі Grand Jury Prize була присуджена Meskerem Mees, а нагороду Public Choice за результатами голосування публіки отримала одна з номінанток цього року - Ladaniva (Вірменія).

Призовий пакет

Кожен з п'яти переможців Music Moves Europe Awards отримав 10 тисяч євро. Переможець Grand Jury Award додатково отримав ваучер на екологічну логістику гастролей (зелений тур) на суму 5 тисяч євро, а переможець Public Choice Award отримав 5 тисяч євро.

Крім того, кожному номінанту дають можливість відвідати день бізнес-освіти на ESNS вартістю 1250 євро.

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: Francis of Delirium( Люксембург), номінанти MME Awards 2022

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: Jada (Данія), номінантка MME Awards 2022

Про премію Music Moves Europe Awards

Це премія Європейського Союзу за популярну сучасну музику. Мета нагороди - відзначити нових європейських артистів і підтримати в розвитку їх міжнародної кар'єри.

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: Balkan Taksim (Румунія), номінанти MME Awards 2022

Премія MME Awards є наступницею премій European Border Breakers Awards (EBBA) і Music Moves Europe Talent Award (MMETA), які підтримуються та вручаються Європейським Союзом з 2004 року.

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: DORA (Іспанія), номінантка MME Awards 2022

Премія має бездоганний "послужний список", нагородивши таких виконавців, як Stromae, Adele, Mumford & Sons, Dua Lipa, Rosalía, Meduza, Lous and the Yakuza, Inhaler і минулорічну переможницю alyona alyona.

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Фото: Friedberg (Австрія), номінанти MME Awards 2022

Відтоді кожен із цих артистів досяг нового рівня слави та успіху у світовій музичній індустрії.

Українська співачка отримала престижну премію Євросоюзу: яскраві фото з MME Awards 2022

Alina Pash отримала премію Mme Awards 2022 (фото: Bart Heemskerk)

Раніше повідомлялося, що Аліна Паш внесла свіжий подих в український хіт світових дискотек.

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