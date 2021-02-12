Українська співачка поділилася особистими фото зі святкування весілля на Мальдівах

Ольга Доля показала фото з Мальдів (фото: instagram.com/olgadolya.music)

Крім романтичних фото, Ольга поділилася особистим рецептом щасливого шлюбу. Вона говорить, що міцні відносини складаються в постійному спілкуванні з партнером і повній довірі. Крім того, важливо схожість інтересів та спільний розвиток. На думку Ольги, в подружній парі чоловік та жінка повинні бути рівні, саме це дозволяє кожному почувати себе комфортно.

"Ніколи не з'ясовуйте відносини на людях! Промовчіть та зберіться з думками перед бесідою. Підтримуйте один одного у всіх починаннях, а особливо в моменти невдач. Говоріть кожен день про свої почуття, навіть коли посварилися і завжди лягайте спати разом. Влаштовуйте собі відпустку з дітьми, а також відпочинок від дітей. Піклуйтеся один про одного і цінуйте особистий простір свого партнера і його інтереси", - радить співачка.

Зазначимо, нещодавно Доля випустила трек "Водою стану", який присвятила всім, хто шукає справжню любов.

Ольга Доля випустила пісню "Водою стану"

Раніше Доля показала кліп на пісню "Лише до тебе". Цей трек - гімн усім тим, хто досі має сумніви, відчуває невпевненість у своїх силах.

"Йдіть до своєї мрії, тільки до неї. Ризикуйте, робіть помилки - це єдиний шлях до самого себе! "Долі вірила..." - це не тільки рядки з моєї пісні, а також моє ставлення до життя", - коментує вона.

Кліп Долі "Лише до тебе"