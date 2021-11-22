Українська співачка номінована на престижну європейську премію: тепер їй потрібна підтримка

Що відомо про Music Moves Europe Awards

Мета нагороди - відзначити нових європейських артистів та підтримати їх у розвитку міжнародної кар'єри.

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

На Music Moves Europe Awards 2022 було номіновано 15 артистів з 15 країн:

Alina Pash (Україна)

(Україна) Anna (Італія)

(Італія) Balkan Taksim (Румунія)

(Румунія) Blanks (Нідерланди)

(Нідерланди) Denise Chaila (Ірландія)

(Ірландія) Дeva (Угорщина)

(Угорщина) DORA (Іспанія)

(Іспанія) Francis of Delirium (Люксембург)

(Люксембург) Friedberg (Австрія)

(Австрія) JADA (Данія)

(Данія) Ladaniva (Вірменія)

(Вірменія) Meskerem Mees (Бельгія)

(Бельгія) Mezerg (Франція)

(Франція) Nenny (Португалія)

(Португалія) Zoe Wees (Німеччина)

Аліна Паш і інші учасники премії (фото: Music Moves Europe Awards)

До складу журі MME Awards 2022 увійшла минулорічна переможниця премії, хіп-хоп-виконавиця alyona alyona.

"Я була лауреаткою премії минулого року, а також отримала нагороду "Вибір публіки". Це було дуже цікаво для мене, і я справді щаслива, що минулого року моя країна Україна стала переможницею", - каже артистка.

"Я буду членом журі цього року, що є традицією для кожного переможця, обраного публікою, і я дуже рада бути частиною цього. Я з нетерпінням чекаю дослідити всіх 15 номінантів та знайти переможців", - додала alyona alyona.

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Що тепер?

Усі переможці будуть оголошені на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards 20 січня 2022 року.

Церемонія відбудеться під час однієї з ключових подій музичної індустрії - фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) у Гронінгені.

5 переможців Music Moves Europe Awards 2022, обрані міжнародним журі, отримають по 10 тисяч євро на розбудову своєї міжнародної кар’єри.

Також журі обере переможця, який отримає Grand Jury Prize - 10 тисяч євро та ваучер на зелений тур на суму 5 тисяч євро.

Європейська публіка, яка голосуватиме на сайті, також визначить свого переможця - у категорії Public Choice Award 2022 ("Вибір публіки").

Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Як підтримати Аліну?

Відсьогодні і до початку січня меломани по всій Європі голосуватимуть, щоб обрати найцікавішого артиста у номінації Public Choice Award 2022.

Нагороду отримає номінант, який збере найбільшу кількість голосів.

Підтримати Alina Pash у MME Awards 2022 можна, проголосувавши за неї на сайті премії.