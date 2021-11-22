Українська співачка номінована на престижну європейську премію: тепер їй потрібна підтримка

22 листопада на відкритті Linecheck Music Meeting & Festival в Італії були оголошені номінанти на премію Music Moves Europe Awards 2022 - нагороду Європейського Союзу за популярну сучасну музику.
Однією з номінантів стала українська співачка Аліна Паш.
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Мета нагороди - відзначити нових європейських артистів та підтримати їх у розвитку міжнародної кар'єри.
Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)
На Music Moves Europe Awards 2022 було номіновано 15 артистів з 15 країн:
Аліна Паш і інші учасники премії (фото: Music Moves Europe Awards)
До складу журі MME Awards 2022 увійшла минулорічна переможниця премії, хіп-хоп-виконавиця alyona alyona.
"Я була лауреаткою премії минулого року, а також отримала нагороду "Вибір публіки". Це було дуже цікаво для мене, і я справді щаслива, що минулого року моя країна Україна стала переможницею", - каже артистка.
"Я буду членом журі цього року, що є традицією для кожного переможця, обраного публікою, і я дуже рада бути частиною цього. Я з нетерпінням чекаю дослідити всіх 15 номінантів та знайти переможців", - додала alyona alyona.
Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)
Усі переможці будуть оголошені на церемонії нагородження Music Moves Europe Awards 20 січня 2022 року.
Церемонія відбудеться під час однієї з ключових подій музичної індустрії - фестивалю-шоукейсу ESNS (Eurosonic Noorderslag) у Гронінгені.
5 переможців Music Moves Europe Awards 2022, обрані міжнародним журі, отримають по 10 тисяч євро на розбудову своєї міжнародної кар’єри.
Також журі обере переможця, який отримає Grand Jury Prize - 10 тисяч євро та ваучер на зелений тур на суму 5 тисяч євро.
Європейська публіка, яка голосуватиме на сайті, також визначить свого переможця - у категорії Public Choice Award 2022 ("Вибір публіки").
Аліна Паш (фото: instagram.com/alinapash)
Відсьогодні і до початку січня меломани по всій Європі голосуватимуть, щоб обрати найцікавішого артиста у номінації Public Choice Award 2022.
Нагороду отримає номінант, який збере найбільшу кількість голосів.
Підтримати Alina Pash у MME Awards 2022 можна, проголосувавши за неї на сайті премії.
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