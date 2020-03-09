Українська олімпійська чемпіонка стала мамою

Українська чемпіонка з біатлону Ірина Петренко (Варвінець) народила первістка 9 березня. Віцечемпіонка світу 2017 року, триразова чемпіонка Європи з біатлону, народила сина. Зріст малюка – 55 см, вага -3600.

Це перша дитина у родині Ірини Варвінець та її чоловіка, тренера молодих українських біатлоністів Олексія Петренка. Пара одружилася у 2018 році, і Ірина взяла прізвище чоловіка. Олексій Петренко – український спортсмен, біатлоніст, представляв Україну на юнацьких і юніорських змаганнях.

27-річна Ірина Варвинець – срібний призер чемпіонату світу у 2017 році в естафеті, триразова чемпіонка Європи з біатлону, дворазовий срібний та бронзовий призер чемпіонатів Європи, дворазовий призер Універсіади.

"Ірина Петренко (Варвінець) стала мамою! Сьогодні вранці, о 10:30 в сім'ї Петренко народився хлопчик. Вага – 3600, зріст 55 см. Найкращі побажання! Нехай малюк росте здоровий на радість батькам!" – повідомили про поповнення в родині українських спортсменів на сторінці українського біатлону в Instagram.