Українська бабуся відсвяткувала 100-річчя: історія її життя та рецепт довголіття

Життя українки було нелегким

З 10 років Неонілла працювала в колгоспі. Ті роки вона називає найстрашнішими. Ще б пак. Саме в ті роки в Україні був голодомор-найстрашніший час в історії.

"У 33-му голод страшний голод був. Наше село невелике було, так чоловік мабуть п'ять померли від голоду. Статеву гречану їли, пересівали, їли. Конюшина, їли, рвали головки, сушили і в хлібі пекли. З акації з сестрою налузали тих насіння, намололи і поїли, так мало не померли. Думали, що добре, а вона отруйна", - згадує Неоніла Бруй.

Неоніла Бруй відзначила 100-річчя (фото: suspilne.media)

Бабуся розповіла, як навесні 1941 року в село прийшли німці. Тоді у вікно вона побачила одного з них і дуже злякалася.

"Я злякалася як. Він зайшов з бідончиком трилітровим, молока попросив. Мамка налила молока, і він марку дав нам молока. Через місяць стали вбивати. Поліцейські вбивали. А у мене партизани забрали пальто. Одне-єдине було, і то забрали", - зазначає жінка.

Неонілла пропрацювала вчителькою початкових класів 31 рік. У 32 роки Неоніла вийшла заміж, а через рік народила дочку.

Секрет довголіття

Українка зізнається, що найбільше в житті боїться війни. Вона ніколи не пила і не курила і обожнювала яблука. Свого часу вона з'їла їх дуже багато.

"Не пила, не курила, не вживала. Не разгуливалась. Я дуже багато яблук їла.Кажуть, яблука-корисні фрукти", - розповіла вона.