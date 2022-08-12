Українська актриса про життя за кордоном: "Ми і не здогадувалися, наскільки у нас класна країна"

Ольга з родиною евакуювалися до Туреччини, але пожила якийсь час також у друзів в Іспанії, куди їздила, щоб провести благодійний акторський майстер-клас. А ось напад РФ 24 лютого актрису застав у Києві, а її чоловіка з 9-річним сином - в Дніпрі.

"О 7 ранку мене розбудив чоловік словами, що почалась війна. Сказав складати речі. Я швидко зібрала документи, валізу з одягом сина, поклала кілька своїх речей, що привезла з Києва. Ми сіли в машину, добре що мали повний бак палива, бо вже були черги на заправки. Заїхали поснідати до родичів чоловіка, а потім вирушили на машині до Туреччини. Не скажу, що мені в той день було страшно. Навпаки, я була сповнена енергії, спонукаючої до дій", - згадує вона.

Ольга Жуковцова (фото: прес-служба "Нового каналу")

Чоловік Жуковцової - на інвалідному візку, що стало однією з головних причин, чому сім'я вирішила виїхати, адже чоловік не зміг би спускатися в бомбосховища.

"А ще я розуміла, що дитині не місце на війні. Хотілося захистити його психіку. Обрали Туреччину, бо мали, у кого зупинитися", - каже Ольга.

Зірка також розповіла, що дорога до кордону була довгою, і в перший день вони доїхали в Умань, куди вже прилетіли перші російські ракети.

Вранці сім'я вирушила на кордон з Румунією, де провели 3 дні через велику чергу.

Незважаючи на те, що дорога була важкою, Жуковцова зізнається, що "відкрила для себе Україну та українців".

"Тоді зауважила, що у нас дуже гарні дороги, красива країна, як у нас все круто. Коли їхала, насолоджувалась кожним метром України. Певно розуміла, що не скоро її побачу. Мене дуже вразили й українці", - зазначає вона.

Так, продовжує Ольга, незнайомі люди безплатно пригощали продуктами, місцеві жінки готували і роздавали гарячі обіди. Їх 2 дні годували волонтери, бо на заправках їжі більше не залишалося.

Ольга Жуковцова з сином (фото: прес-служба "Нового каналу")

Прибувши до Румунії, в піцерії з них не взяли гроші, і дали в дорогу всякі смаколики.

"Війна відкрила людей з іншого боку. Я інакше побачила українців, іноземців, своїх друзів. З такого боку, з якого ніколи не бачила. Не мала уявлення, що у них стільки добра, віддачі, хоробрості, сил", - наголошує Жуковцова.

Актриса також розповіла про ставлення до українців за кордоном.

"В Іспанію я їздила побачитися з друзями і щоб провести благодійний акторський майстер-клас. А живу в Туреччині. Ставляться до українців тут нормально. Але в Європі відчувається більше підтримки.

Ми живемо в туристичному селі біля Кемеру. Інколи здається, що для турків літній сезон важливіший, ніж те, що відбувається у нас. Тому їм не дуже до вподоби, що на росіян накладені санкції. Їм хочеться, щоб ми всі дружили, щоб туристичний сезон був класний. Хоча, коли я говорю з ними і розповідаю про те, що відбувається в Україні, вони щиро співчувають нам", - каже вона.

Що стосується відмінностей життя в Туреччині від життя в Україні, Ольга розповідає, що в цій країні "немає друзів, роботи, люди говорять іншою мовою, Дуже погана банківська і соціальна системи".

"Тут відчула, як прогресивна Україна в цьому плані. Вдома круто, а ми і не здогадувалися, наскільки у нас класна країна і який високий рівень", - пояснює актриса.

Ольга Жуковцова (фото: прес-служба "Нового каналу")

Жуковцова також зазначає, що її сильно надихають українці, які дуже стійко і хоробро захищають свої землі - військові, лікарі, волонтери, хто допомагає грошима, хто чим може.

"Надихаюсь і пишаюсь тим, що ці люди з великої літери - мої співвітчизники. Ми проходимо дуже складний шлях. Але завжди, щоб побудувати щось нове, незалежне, треба пройти самоідентифікацію. І я бажаю нам перемоги якомога швидше, щоб світло розвіяло темряву, щоб ми могли пишатися нашою країною, розвиватися, народжувати дітей, створювати бізнеси і жити щасливо в своїй державі", - каже Ольга.