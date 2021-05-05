Українку в Польщі зняли з рейсу до Києва і оштрафували через "бомбу" у валізі

Як з'ясувалося, інцидент трапився в місті Гданськ в аеропорту імені Леха Валенси.

40-річна українка отримала за свій гумор штраф розміром в 500 злотих (близько 3600 грн). І все через свій довгий язик.

Під час проходження контролю в аеропорту у жінки запитали, чи немає у неї заборонених речовин. На що українка жартівливо відповіла, що у неї в багажі знаходиться бомба.

Після таких слів в аеропорт виїхали піротехніки. Після детальної перевірки речей пасажирки з'ясувалося, що бомби немає.

Під час розмови жінка зізналася, що це був просто жарт. Проте її оштрафували, а капітан літака вирішив, що українку на борт літака до Києва не пустять.