В українки з повіки витягли 9-сантиметрового паразита: заразилася через укус комара (відео)

Мешканка Луцька поскаржилася лікарю-офтальмологу в лікарні на набряк повіки та відчуття руху невідомого тіла під шкірою в області ока. Виявилося, що це був величезний паразит, а зараження гельмінтом відбулося після укусу звичайного комара.

40-річна пацієнтка зізналася окулісту, що в районі набряклої повіки було відчуття руху та ворушіння, і жінка злякалася і запанікувала.

Тоді лікар встановив, що під шкірою у жінки був гельмінт. Після цього в терміновому порядку було проведено хірургічне втручання під місцевим знеболенням.

Так, гігантського паразита слід було дістати якомога швидше, щоб він не перебрався і сховався глибше в іншій ділянці обличчя.

Під час операції у жінки дістали гельмінта довжиною 9 сантиметрів.

Гігантський паразит жив в області ока жінки з Луцька (фото: radiotrek.rv.ua)

Офтальмолог Юрій Валецький розповів, що пацієнтка була інфікована не в екзотичній країні, оскільки нікуди подорожувала і на відпочинок не літала.

З'ясувалося, що виною всьому був комар, який вкусив і заразив жінку. Також медик пояснив, що це сталося за умови, що комаха через кров собаки чи кота перенесла збудника людині.

Після видалення гельмінта Валецький порадив жінці віднести його в лабораторію, щоб визначити стать.

Річ у тім, що самка може залишити в крові личинки, які погіршать стан здоров'я людини, в якій "оселилися". Це загрожує для хворого серйозними наслідками для здоров'я: погіршення роботи серцево-судинної системи, печінки та нирок.

Вже отримавши результати лабораторних досліджень по знищенню гельмінтів в організмі лікар повинен призначити спеціальні протипаразитні препарати.

Відео: у мешканки Луцька з повіки дістали гігантського паразита