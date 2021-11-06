В українки з повіки витягли 9-сантиметрового паразита: заразилася через укус комара (відео)
Мешканка Луцька поскаржилася лікарю-офтальмологу в лікарні на набряк повіки та відчуття руху невідомого тіла під шкірою в області ока. Виявилося, що це був величезний паразит, а зараження гельмінтом відбулося після укусу звичайного комара.
Про це передає "Радіо Трек".
40-річна пацієнтка зізналася окулісту, що в районі набряклої повіки було відчуття руху та ворушіння, і жінка злякалася і запанікувала.
Тоді лікар встановив, що під шкірою у жінки був гельмінт. Після цього в терміновому порядку було проведено хірургічне втручання під місцевим знеболенням.
Так, гігантського паразита слід було дістати якомога швидше, щоб він не перебрався і сховався глибше в іншій ділянці обличчя.
Під час операції у жінки дістали гельмінта довжиною 9 сантиметрів.
Гігантський паразит жив в області ока жінки з Луцька (фото: radiotrek.rv.ua)
Офтальмолог Юрій Валецький розповів, що пацієнтка була інфікована не в екзотичній країні, оскільки нікуди подорожувала і на відпочинок не літала.
З'ясувалося, що виною всьому був комар, який вкусив і заразив жінку. Також медик пояснив, що це сталося за умови, що комаха через кров собаки чи кота перенесла збудника людині.
Після видалення гельмінта Валецький порадив жінці віднести його в лабораторію, щоб визначити стать.
Річ у тім, що самка може залишити в крові личинки, які погіршать стан здоров'я людини, в якій "оселилися". Це загрожує для хворого серйозними наслідками для здоров'я: погіршення роботи серцево-судинної системи, печінки та нирок.
Вже отримавши результати лабораторних досліджень по знищенню гельмінтів в організмі лікар повинен призначити спеціальні протипаразитні препарати.
Відео: у мешканки Луцька з повіки дістали гігантського паразита
Нагадаємо, нещодавно у трьох жителів Києва виявили рідкісне паразитарне захворювання - дірофіляріоз, що викликане круглими гельмінтами, а рознощиками паразитів є комарі.
Також ми писали про те, що перед цим в Миколаєві у місцевих собак був виявлений страшний паразит, який може передаватися від тварин до людини.