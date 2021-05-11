Українка з міста Лубни Міла Кузнєцова , яка володіє найбільшими натуральними грудьми в країні, зробила відверте визнання. Вона розповіла, що в юності соромилася свого бюста і носила об'ємні футболки.

Дівчина відвідала програму " Без комплексів " і дала невелике інтерв'ю блогеру і журналістці Ганні Олицькій і розповіла, яке значення груди має в її житті.

У Міли Кузнєцової 15 розмір грудей. Вона - українська модель плюс сайз. Представляла Україну на кількох Міжнародних конкурсах, веде активно блог і пояснює дівчатам, як відчувати себе комфортно в будь-якій ситуації, як не соромитися свого тіла. Кузнєцова живе в Києві, незаміжня.

"Дівчата погано часто реагують на груди. Називають футбольними м'ячами. І всяке "хахаха". Мене ображає "силіконова". Люди просто не вірять, що такі груди можуть бути натуральними", - зізналася українська модель.

Фото: Міла Кузнєцова (instagram.com/mila_kuznetsova10)

Вона розповіла, що груди почали швидко рости ще в школі, раніше, ніж в інших однокласниць. Кузнєцова дуже комплексувала з цього приводу.

"Я носила великі футболки, щоб не дай Бог не було видно мої груди. Сутулитися. Вважала, що це негарно. Замислювалася про операцію зі зменшення грудей", - поділилася модель.

Коли в юності довелося купувати перший бюстгальтер - дуже соромилася. Але з часом Міла зрозуміла, що груди – це її гідність і тепер вважає, що вона ідеальна.

Українка з найбільшими грудьми зробила відверте зізнання