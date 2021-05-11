Украинка из города Лубны Мила Кузнецова , которая обладает самой большой натуральной грудью в стране, сделала откровенное признание. Она рассказала, что в юности стыдилась своего бюста и носила объемные футболки.

Девушка посетила программу " Без комплексов " и дала небольшое интервью блогеру и журналистке Ане Олицкой и рассказала, какое значение грудь имеет в ее жизни.

У Милы Кузнецовой 15 размер груди. Она – украинская модель плюс сайз. Представляла Украину на нескольких международных конкурсах, ведет активно блог и объясняет девушкам, как чувствовать себя комфортно в любой ситуации, как не стесняться своего тела. Кузнецова живет в Киеве, не замужем.

"Девушки плохо часто реагируют на грудь. Называют футбольными мячами. И всякое "хахаха". Меня обижает "силиконовая". Люди просто не верят, что такая грудь может быть натуральной", - призналась украинская модель.

Фото: Мила Кузнецова (instagram.com/mila_kuznetsova10)

Она рассказала, что грудь начала быстро расти еще в школе, раньше, чем у других одноклассниц. Кузнецова очень комплексовала по этому поводу.

"Я носила большие футболки чтобы не дай Бог не было видно мою грудь. Сутулилась. Считала, что это некрасиво. Задумывалась об операции по уменьшению груди", - поделилась модель.

Когда в юности пришлось покупать первый бюстгальтер – очень стеснялась. Но со временем Мила поняла, что грудь – это ее достоинство и теперь считает, что она идеальна.

Украинка с самой большой грудью сделала откровенное признание